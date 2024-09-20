В области Абай найдено тело военнослужащего.

– 19 сентября текущего года в квартире по месту проживания в неслужебное время обнаружено тело офицера одной из воинских частей Аягозского гарнизона. По предварительной информации, офицер совершил суицид через повешение. Командование сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким военнослужащего, - сообщили в пресс-службе Аягозского гарнизона.