В области Абай найдено тело военнослужащего.
– 19 сентября текущего года в квартире по месту проживания в неслужебное время обнаружено тело офицера одной из воинских частей Аягозского гарнизона. По предварительной информации, офицер совершил суицид через повешение. Командование сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким военнослужащего, - сообщили в пресс-службе Аягозского гарнизона.
Причины и обстоятельства выясняют специалисты. По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело.
Отметим, на фоне многочисленных трагедий в рядах вооруженных сил, казахстанцы создали петицию по отмене обязательной воинской службы.