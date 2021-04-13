Ограбление владельца обменника в Уральске: следствие не нашло 39 миллионов тенге и не установило еще одного участника

Сегодня, 13 апреля в суде огласили приговор трем подсудимым, которые ограбили валютчика в феврале прошлого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ограбление владельца обменного пункта произошло в центре города в 21.40, тогда потерпевшему брызнули в лицо из баллончика и вырвали сумку с деньгами. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что под подозрение попали три человека. Все они были задержаны 5 марта прошлого года. По данному факту началось досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж". Позже выяснилось, что часть денег один из подозреваемых потратил на покупку автомобилей и