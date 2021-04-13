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Происшествия Социум

Ограбление владельца обменника в Уральске: следствие не нашло 39 миллионов тенге и не установило еще одного участника

Сегодня, 13 апреля в суде огласили приговор трем подсудимым, которые ограбили валютчика в феврале прошлого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ограбление владельца обменного пункта произошло в центре города в 21.40, тогда потерпевшему брызнули в лицо из баллончика и вырвали сумку с деньгами. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что под подозрение попали три человека. Все они были задержаны 5 марта прошлого года. По данному факту началось досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж". Позже выяснилось, что часть денег один из подозреваемых потратил на покупку автомобилей и
Кристина Кобина
Ограбление владельца обменника в Уральске: следствие не нашло 39 миллионов тенге и не установило еще одного участника
Сегодня, 13 апреля в суде огласили приговор трем подсудимым, которые ограбили валютчика в феврале прошлого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ограбление владельца обменника в Уральске:
Ограбление владельца обменника в Уральске:
Ограбление владельца обменного пункта произошло в центре города в 21.40, тогда потерпевшему брызнули в лицо из баллончика и вырвали сумку с деньгами. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что под подозрение попали три человека. Все они были задержаны 5 марта прошлого года. По данному факту началось досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж". Позже выяснилось, что часть денег один из подозреваемых потратил на покупку автомобилей и сотовые телефоны. В августе прошлого года сестра подозреваемого Шарипова обратилась к президенту РК и просила разобраться в несправедливом следствии. Следствие длилось больше года и сегодня, 13 апреля, в Уральском городском суде был оглашен приговор. На скамье подсудимых оказались трое подозреваемых: 27-летний Султан Кулумжанов (он был неоднократно судим), 27-летний Бауржан Шарипов и 36-летний Арман Акунов. Со слов судьи уральского городского суда Аскара Исмаилова, Кулумжанов признан виновным в том, что с 28 декабря 2019 года по 17 февраля 2020 года, находясь в Уральске, неоднократно совершил кражи у потерпевших Калменова, Хайруллина, Утемуратова и Алексеева. - Кроме того, Кулумжанов, Акунов, Шарипов и неустановленное следствием лицо 28 февраля прошлого года ограбили по предварительному сговору владельца обменного пункта ТОО "Эр Тай Лай" Камбара Хайршакова. Тогда было похищено более 45 миллионов тенге. Суд, исследовав материалы дела и приняв во внимание все доказательства, пришел к выводу, что вина подсудимых доказана в полном объеме. По первым четырем эпизодам кражи вина Кулумжанова доказана, и он не оспаривает этого. Основанием для обвинения в деле по ограблению Хайршакова послужила видеозапись с  места преступления, где были зафиксированы действия Кулумжанова. Спустя пару дней он был задержан сотрудниками полиции. В первоначальных показаниях Кулумжанов неоднократно указывал, что к нему обратился Акунов, а Акунов, в свою очередь рассказал, что к нему ранее обращался Шарипов и предложил совершить ограбление. По его показаниям были установлены все обстоятельства дела, после чего был задержан Акунов, который также признал вину. При этом показания Акунова и Кулумжанова не противоречили друг другу, - рассказал Аскар Исмаилов. Аскар Исмаилов отметил, что после  этого был задержан третий подозреваемый - Шарипов. Стоит отметить, что с момента задержания у всех подсудимых были защитники. - Во время следствия была изъята детализация входящих и исходящих звонков подозреваемых с указанием места расположения абонентов. При этом Шарипов указывал, что в момент преступления находился в 6 микрорайоне на съемной квартире с друзьями. Такие показания даже дали свидетели со стороны подсудимого. Однако эта версия не была достоверной, и было вынесено частное постановление за дачу ложных показаний. Опять же никто из свидетелей, согласно биллингу, в 6 микрорайоне не находился, - пояснил Аскар Исмаилов. Между тем со слов судьи по делу выделено и не установлено следствием лицо, поэтому все подробности преступления неизвестны. - Только известно, что во время совершения ограбления Акунов и Шарипов находились в машине во дворе обменного пункта. Не установленное следствием лицо находилось во дворе обменного пункта, где гаражи. А Кулумжанов брызнул потерпевшему в лицо из баллончика, вырвал сумку и убежал. Хайршаков побежал за ним, но не догнал. При этом из показаний Кулумжанова выяснилось, что Акунов и Шарипов ездили за потерпевшим и наблюдали его действия ранее. После ограбления трое подсудимых и неизвестное лицо поделили деньги на четверых. На момент задержания у Шарипова нашлось 340 тысяч тенге, он сказал что занял у соседей 300 тысяч тенге в этот день по просьбе сестры. У Акунова были изъяты 925 тысяч рублей (более 5 миллионов тенге), у Кулумжанова - около одного миллиона тенге, при этом он отмечает, что некоторую их часть уже успел потратить. Из 45 миллионов было обнаружено и возращено только 6 миллионов тенге, остальные деньги потратили осужденные, - пояснил Аскар Исмаилов. Судья уральского городского суда отметил, что во время следствия не были предоставлены свидетели, они появились только тогда, когда дело передали в суд. Также судья отметил, что в суде было заявлено, что якобы Шарипов был индивидуальным предпринимателем. В ходе проверки было установлено, что на подсудимого было лишь оформлено ИП, однако заведовал им его брат, Шарипов просто работал на него. - На камере видеонаблюдения действий Шарипова и Акунова на месте преступления не было зафиксировано, но по биллингу они были вместе после преступления, когда происходила делёжка денег, - сказал судья. В итоге суд приговорил Акунова к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности, Шарипова к 9 годам лишения свободы в колонии средней безопасности и Кулумжанова к 9 годам лишения свободы максимальной безопасности. Приговор не вступил в  законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней. Сестра подсудимого Шарипова Зульфия не согласна с приговором. Она заявила, что дойдет до верховного суда. - Недавно опять обокрали валютчика, и их нашли, подозреваемые сейчас под стражей. Биллинг был не правильным, как мой брат может пересечь весь город за две минуты? Потом по детализации среди троих подсудимых не было зафиксировано звонков, и это тоже не было предоставлено в суде. Во время преступления моего брата там не было там. Он не признавал свою вину. Я уволю Исмаилова с работы, я добьюсь этого! Кулумжанов не был знаком с Шариповым, просто тот купил у моего брата машину, это все. Был новый обвинительный акт, в котором укрывают многие эпизоды. Причем Кулумжанов - наркозависимый человек и он делает все, что ему скажут, тот признает, что во многих документах он даже не расписывался, - заявила Зульфия Шарипова.
Ограбление владельца обменника в Уральске:
Ограбление владельца обменника в Уральске:
Аскар Исмаилов
Ограбление владельца обменника в Уральске:
Ограбление владельца обменника в Уральске:
Зульфия Шарипова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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