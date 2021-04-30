Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку

Казахстанцы распространяют сообщение о том, что гражданам запретят выезжать за границу чаще раза в год. В МВД прокомментировали информацию, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В ведомстве информацию об ограничении количества выездов за границу опровергли. – Пользователем Instagram размещена недостоверная информация касательно международных соглашений в области миграции. Комитет миграционной службы МВД сообщает, что информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении. "МВД при подписании соглашений руководствуется в первую очередь защитой конституционны