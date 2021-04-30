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Социум

Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку

Казахстанцы распространяют сообщение о том, что гражданам запретят выезжать за границу чаще раза в год. В МВД прокомментировали информацию, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В ведомстве информацию об ограничении количества выездов за границу опровергли. – Пользователем Instagram размещена недостоверная информация касательно международных соглашений в области миграции. Комитет миграционной службы МВД сообщает, что информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении. "МВД при подписании соглашений руководствуется в первую очередь защитой конституционны
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Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Казахстанцы распространяют сообщение о том, что гражданам запретят выезжать за границу чаще раза в год. В МВД прокомментировали информацию, передает Tengrinews.kz.
Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Иллюстративное фото из архива "МГ" В ведомстве информацию об ограничении количества выездов за границу опровергли. – Пользователем Instagram размещена недостоверная информация касательно международных соглашений в области миграции. Комитет миграционной службы МВД сообщает, что информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении. "МВД при подписании соглашений руководствуется в первую очередь защитой конституционных прав наших граждан. Согласно пункту 2 ст. 21 Конституции страны, "каждый имеет право выезжать за пределы республики. Граждане республики имеют право беспрепятственного возвращения в страну", - добавили в министерстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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