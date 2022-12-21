- Рекомендация одна - чтоб Новый год прошёл весело. Но надо помнить о здоровье детей, беречь их, - сказала Нусупова.Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева добавила, что в начале декабря главам школ направили рекомендации по проведению новогодних празднований. Утренники и другие мероприятия уже проходят. Главная рекомендация - никаких поборов со стороны родителей и платных аниматоров. Все мероприятия должны проходить в стенах школы и организовываться своими силами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Ограничений на проведение новогодних утренников нет - замакима Алматы
При этом имеются рекомендации не приглашать в школы аниматоров. Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга в РСК заместитель акима Алматы Асем Нусупова, отвечая на вопрос о праздновании Нового года в объектах образования, сказала, что пока никаких ковидных ограничений нет. - Рекомендация одна - чтоб Новый год прошёл весело. Но надо помнить о здоровье детей, беречь их, - сказала Нусупова. Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева добавила, что в начале декабря главам школ направили рекомендации по проведению новогодних празднований. Утренники и другие мероприятия уже