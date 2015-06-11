Ограждение моста приварили к обочине прутьями в Уральске

В редакцию "МГ" пришло письмо с фото, на котором видно, что ограждение моста в районе локомотивного депо зачем-то приварили прутьями к обочине. Корреспонденты "МГ" отправились на мост и увидели, что ограда моста в двух местах действительно приварена прутьями к обочине, что создает неудобство для пешеходов и велосипедистов. Последние вообще вынуждены останавливаться, брать в руки велосипед и переносить его через прутья. При осмотре становится очевидным, что ограждение без этих прутьев может просто упасть. Создается впечатление, что забор висит на честном слове. Заместитель руководителя отдела Ж