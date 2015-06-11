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Социум

Ограждение моста приварили к обочине прутьями в Уральске

В редакцию "МГ" пришло письмо с фото, на котором видно, что ограждение моста в районе локомотивного депо зачем-то приварили прутьями к обочине. Корреспонденты "МГ" отправились на мост и увидели, что ограда моста в двух местах действительно приварена прутьями к обочине, что создает неудобство для пешеходов и велосипедистов. Последние вообще вынуждены останавливаться, брать в руки велосипед и переносить его через прутья. При осмотре становится очевидным, что ограждение без этих прутьев может просто упасть. Создается впечатление, что забор висит на честном слове. Заместитель руководителя отдела Ж
gorod
Ограждение моста приварили к обочине прутьями в Уральске
В редакцию "МГ" пришло письмо с фото, на котором видно, что ограждение моста в районе локомотивного депо зачем-то приварили прутьями к обочине.
most_depo (2)
most_depo (2)
 Корреспонденты "МГ" отправились на мост и увидели, что ограда моста в двух местах действительно приварена прутьями к обочине, что создает неудобство для пешеходов и велосипедистов. Последние вообще вынуждены останавливаться, брать в руки велосипед и переносить его через прутья. При осмотре становится очевидным, что ограждение без этих прутьев может просто упасть. Создается впечатление, что забор висит на честном слове. Заместитель руководителя отдела ЖКХ ПТ и АД г.Уральск Бекжан ТУКЖАНОВ объяснил, что это временное неудобство. - Ограждение нужно ремонтировать, - пояснил ТУКЖАНОВ. - Чтобы оно не упало на проезжающий под мостом транспорт, работники МГК ДЭП приварили его к колесо-отбойному брусу. Сейчас мы делаем расчеты, потом закупим материалы и в скором времени начнем ремонт.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
мост ограждение

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