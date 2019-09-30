Её вес почти 27 килограммов. Найдена она в Индерском районе на берегу реки Урал. Какому животному она принадлежала, ещё предстоит определить ученым. Отметим, что в области это не первая находка подобного рода. В разные годы в регионе находили кости или фрагменты мамонта, носорога и динозавра. Правда, не такого большого размера. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.