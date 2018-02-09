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«Огромные деньги крутятся, портят чиновников» - Назарбаев о теневом бизнесе

Президент Нурсултан Назарбаев обвинил налоговые органы в бездействии по отношению к теневому бизнесу, приведя в пример вино-водочное производство, сообщает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Бахыту Султанову (министру финансов – прим.автора) сказал, например, в вино-водочном производстве 70-80 процентов проходят мимо налогов. По ночам продают, из под полы продают. Черный нал идет, огромные деньги крутятся. Они портят чиновников. Деньги всем раздают, ходят, мешками в Астане, Алматы и везде. И деньги уходят мимо бюджета, - сказал Назарбаев на расширенном заседании правительства.
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«Огромные деньги крутятся, портят чиновников» - Назарбаев о теневом бизнесе
Президент Нурсултан Назарбаев обвинил налоговые органы в бездействии по отношению к теневому бизнесу, приведя в пример вино-водочное производство, сообщает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Бахыту Султанову (министру финансов – прим.автора) сказал, например, в вино-водочном производстве 70-80 процентов проходят мимо налогов. По ночам продают, из под полы продают. Черный нал идет, огромные деньги крутятся. Они портят чиновников. Деньги всем раздают, ходят, мешками в Астане, Алматы и везде. И деньги уходят мимо бюджета, - сказал Назарбаев на расширенном заседании правительства. - Пока я не дал поручение по всем этим вопросам, никто не шевельнулся. А где налоговики? Где поставленные на это дело? Как так можно работать? Сколько можно? Конституцию поменяли, дали все права, каждому министру, каждому региону – самостоятельно работайте. Нет, нужны руководящие указания. Когда это закончится?, - отметил Президент. Глава государства отметил, что в большей части это относится к молодым кадрам. - Ладно у нас старый менталитет, с Джаксыбековым вдвоем (глава Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков – прим.автора), а вы-то молодые – или еще надо омолаживать? Главной задачей в борьбе с коррупцией должно стать принятие системных превентивных мер, важно внедрить в сознание граждан нетерпимость к коррупционным проявлениям, - заявил Нурсултан Назарбаев.

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