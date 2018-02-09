«Огромные деньги крутятся, портят чиновников» - Назарбаев о теневом бизнесе

Президент Нурсултан Назарбаев обвинил налоговые органы в бездействии по отношению к теневому бизнесу, приведя в пример вино-водочное производство, сообщает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Бахыту Султанову (министру финансов – прим.автора) сказал, например, в вино-водочном производстве 70-80 процентов проходят мимо налогов. По ночам продают, из под полы продают. Черный нал идет, огромные деньги крутятся. Они портят чиновников. Деньги всем раздают, ходят, мешками в Астане, Алматы и везде. И деньги уходят мимо бюджета, - сказал Назарбаев на расширенном заседании правительства.