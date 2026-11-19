Огромный город посреди океана: здесь хотят построить заводы, лаборатории и жить по новым правилам

Американский предприниматель Палмер Лаки представил проект SLAB — гигантской плавучей платформы, которая в перспективе может превратиться в автономный промышленный город посреди океана. На искусственном острове планируют разместить заводы, научные лаборатории, офисы и другие объекты. По задумке автора, такая площадка позволит американским компаниям работать с меньшим количеством ограничений, чем на суше, передает МойГород.

Лаки известен как основатель компании Oculus, которую в 2014 году приобрела Facebook примерно за 2 миллиарда долларов. Позже он стал одним из создателей Anduril Industries — компании, разрабатывающей военные технологии, беспилотники и программное обеспечение для оборонной сферы.

По словам предпринимателя, идею SLAB он начал разрабатывать еще в 2014 году, после продажи Oculus. Часть полученных средств он направил на развитие проекта. В 2017 году к нему присоединились несколько близких друзей, которые также вложили деньги. Лаки утверждает, что тогда проект оценивался примерно в 1 миллиард долларов.

Что хотят построить посреди океана

SLAB задумывается как масштабная искусственная платформа, способная выдержать эксплуатацию на протяжении тысячи лет. Именно такой расчетный срок службы конструкции назвал Лаки. Предполагается, что она будет дешевле аналогичных объектов на суше и сможет вместить предприятия, которым сложно работать в условиях действующих американских требований и ограничений.

Среди возможных направлений предприниматель назвал переработку металлов, нефтепереработку, химическое производство, опреснение морской воды, медицинские исследования и лечение. Таким образом, речь идет не просто о плавучем жилом комплексе или технологическом центре, а о целой промышленной инфраструктуре.

Фото: x.com/PalmerLuckey

Опубликованное изображение SLAB демонстрирует огромную платформу с высотными зданиями, промышленными объектами и жилыми корпусами. Однако это визуализация концепции, а не фотография уже построенного сооружения. Судя по публикациям СМИ, изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.

Зачем переносить промышленность в открытый океан

Главная идея Лаки заключается в том, чтобы создать площадку, где предприятия смогут работать вне действия части ограничений, установленных властями отдельных американских штатов и муниципалитетов.

Предприниматель считает, что некоторые устаревшие или чрезмерные правила мешают развитию важных отраслей экономики. Он описал SLAB как своего рода альтернативное пространство, которое должно помочь американской промышленности стать сильнее.

При этом Лаки отдельно подчеркнул, что проект не является плавучим центром обработки данных для искусственного интеллекта. По его словам, идея намного старше подобных проектов и представляет собой нечто гораздо более масштабное.

Может ли такой город стать независимым государством

Концепция SLAB связана с идеей так называемого систейдинга — создания постоянных поселений на плавучих платформах в открытом море. Сторонники этого направления рассматривают океан как пространство для новых форм организации общества, экономики и управления.

Однако строительство платформы в международных водах не означает автоматического появления независимого государства. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, ни одна страна не может распространить свой суверенитет на открытое море. При этом искусственные острова и сооружения не получают статуса естественных островов и не имеют собственного территориального моря.

Если же платформа будет находиться в исключительной экономической зоне какого-либо государства, строительство и эксплуатация подобных объектов подпадают под юрисдикцию прибрежной страны. Поэтому вопрос о том, какие именно законы будут действовать на SLAB, остается одним из ключевых.

Когда появится техноостров

Несмотря на громкие заявления, проект пока не перешел в стадию подтвержденного строительства. Лаки не раскрыл точное местоположение будущей платформы, сроки реализации, окончательную стоимость и подробные технические характеристики.

Сам предприниматель признает, что до завершения проекта еще далеко. Таким образом, пока SLAB остается амбициозной концепцией, которая в случае реализации может стать одним из самых необычных промышленных объектов в мире.