Эксперты Global Citizen Solutions представили рейтинг самых счастливых стран мира Happy Passports Index 2026: лидерами стали Финляндия, Исландия и Дания, а при оценке учитывали доходы, безопасность, личные свободы и возможности паспорта.

Аналитики Global Citizen Solutions представили рейтинг самых счастливых стран мира Happy Passports Index 2026, в котором лидируют Финляндия, Исландия и Дания. При составлении списка эксперты учитывали не только доходы и уровень жизни, но и личные свободы, безопасность, а также возможности для перемещений.

Кто вошел в топ самых счастливых стран

В первую пятёрку рейтинга вошли исключительно европейские государства:

Финляндия (1-е место, 7,764 балла) - отличилась высоким качеством жизни и заняла вторые позиции по уровню внутренних свобод и мобильности.

Исландия (2-е место) - стала лучшей по уровню внутренних свобод и самой мирной страной в исследовании, однако по силе паспорта расположилась лишь на 20-й строчке.

Дания (3-е место) - вошла в четверку лидеров по всем четырём критериям оценки, став третьей по качеству жизни и второй по гражданским свободам.

Швейцария (4-е место) - заняла второе место по благосостоянию, здоровью и безопасности и третье - по уровню дохода на душу населения.

Норвегия (5-е место) - замкнула первую пятерку.

В топ-10 также попали Швеция, Нидерланды, Новая Зеландия, Австрия и Сингапур. Лишь два государства из первой десятки находятся за пределами Европы.

Аутсайдеры и кого не включили в список

Наиболее низкие позиции среди участников рейтинга заняли:

50-е место - Марокко;

49-е место - Кения;

48-е место - ЮАР;

47-е место - Турция;

46-е место - Грузия.

Всего исследование охватывает 50 стран из шести регионов мира. Стран Центральной Азии, в том числе Казахстана, в итоговом списке нет. При этом в глобальном рейтинге свободы передвижения Henley Passport Index 2026 паспорт Казахстана признали самым сильным в Центральной Азии - страна заняла 66-е место в мире, разделив его с Таиландом.

Как устроен рейтинг

Авторы Happy Passports Index 2026 оценивали государства по четырем равнозначным критериям (по 25% на каждый):

Благополучие жителей - субъективная удовлетворенность жизнью по шкале от 0 до 10 на базе Всемирного доклада о счастье за 2026 год. Внутренние свободы - свобода выбора образа жизни, самовыражения и реализации гражданских прав. Мобильность - доступность зарубежных поездок по паспорту и привлекательность этих направлений для жизни. Благосостояние, здоровье и безопасность - доход на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни и уровень миролюбия.

По каждому направлению страны получали от 0 до 100 баллов в сравнении с другими участниками, после чего оценки сводили в единый показатель с равным весом всех четырёх блоков.

