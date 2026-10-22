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Социум

Паспорт Казахстана - самый сильный в Центральной Азии: новые данные Henley Passport Index

Казахстан расположился на 66-й строчке глобального индекса, разделив эту позицию с Таиландом.
Варвара Тыщенко
Паспорт Казахстана - самый сильный в Центральной Азии: новые данные Henley Passport Index
Паспорта из конопли будут производить в Казахстане

Паспорт гражданина Казахстана сохраняет лидерство среди стран Центральной Азии в обновлённом мировом рейтинге свободы передвижения, сообщает Henley & Partners.

В глобальном индексе Henley Passport Index 2026 Казахстан расположился на 66-й строчке, разделив эту позицию с Таиландом. Исследование оценивает паспорта по количеству государств и территорий, которые их владельцы могут посещать без предварительного получения визы.

Казахстанский документ показал лучший результат в регионе. Для сравнения: Кыргызстан находится на 81-м месте, Узбекистан занял 82-ю позицию, Таджикистан разместился на 87-й строчке, а Туркменистан замыкает региональный список на 93-м месте.

Возглавил глобальный рейтинг паспорт Сингапура, признанный самым сильным в мире. Второе место разделили сразу три государства - Япония, Южная Корея и Объединённые Арабские Эмираты, а на третьем расположилась Швеция. Документы Великобритании и США заняли 6-е и 10-е места соответственно. Паспорт Российской Федерации - на 50 месте. А на последнем, 106-ом месте, расположился паспорт Афганистана.
 

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