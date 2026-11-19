Специализированный административный суд Актау рассмотрел дело о клевете в Instagram. Как установил суд, в октябре 2026 года женщина опубликовала на своей странице недостоверную информацию о семейном положении и детях другой женщины. По мнению суда, эта публикация порочила честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшей.

В суде женщина не согласилась с обвинением и свою вину не признала. Потерпевшая попросила суд привлечь ее к ответственности. В ходе разбирательства вина женщины была подтверждена показаниями потерпевшей, публикациями и фотографиями с Instagram-страницы, а также другими материалами дела.

По закону за клевету, совершенную публично или через социальные сети, предусмотрен штраф в размере 180 МРП либо административный арест на 20 суток. Суд признал женщину виновной, при назначении наказания учли, что у женщины есть ребенок младше 14 лет. В итоге суд снизил размер штрафа на 30%. Женщине назначили штраф в размере 544 950 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.