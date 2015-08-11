Огромный затор из машин образовался на казахстанско-российской границе

Читатель "МГ" прислал в редакцию видео, снятое сегодня, 11 августа, на границе, на посту "Сырым", где видна очередь из более чем сотни машин. Фото из архива "МГ" Все они едут в сторону Казахстана, однако работники российского погранпоста не справляются быстро с таким потоком машин. Очередное падение рубля вновь спровоцировало наплыв казахстанцев в Россию. Люди едут в Самару в надежде приобрести товары по более низким ценам. На 11 августа официальный курс рубля составляет 2,91 тенге. Напомним, падение рубля началось в начале осени прошлого года. Из-за снижения курса российской валюты в Казахста