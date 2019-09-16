Австрийская компания сделала заявку на выделение ей земельного участка для реализации проекта по выращиванию океанической рыбы , передает Nur.kz.

Работает проектный офис по всем проектам акимата на платформе «Битрикс24», до конца года начнут работу геоинформационная система и служба «112» (единая диспетчерская для экстренных служб).

Акимат также поддерживает инициативы местных IT компаний, которые написали программу для оперативной службы «109», производят и внедряют счетчики с дистанционным съемом показаний, автоматизируют очереди в детские сады и поступления детей в первые классы, внедряют медицинскую информационную систему, разрабатывают виртуальные туристические туры и т.д.

Для казахстанских и зарубежных участников форума акимом области Гали Искалиевым был предложен ряд перспективных проектов по цифровизации.

На 2019-2020 годы в городе Уральск планируется установить видеонаблюдение, уличное освещение, приборы учета коммунальных услуг с дистанционным сбором показаний, проекты в сфере АПК, платные парковки. Отдельно был показан проект «Smart Aqsai», который должен включить в себя набор практичных современных технологий для безопасного и комфортного города.

Также аким области рассказал о других инвестиционных проектах, которые имеют перспективу для реализации. Это развитие мелиорации, кормопроизводство, переработка шкур животных, оптово-розничные и логистические центры, переработка молока, тепличные комплексы, переработка ТБО, индустриальная зона, производство цемента, объекты придорожного сервиса, строительство частных школ и общежитий.

По итогам форума ряд компаний сообщили главе региона о готовности инвестирования в Западно-Казахстанскую область. В частности, австрийская компания ТОО «ZOR-Fish» сделала заявку на выделение земельного участка для реализации проекта по выращиванию океанической рыбы в установках замкнутого водоснабжения мощностью 1 600 тонн в год. Компании «ЦУРС» и «Билайн» предложили проекты на основе Big Data в сфере городского управления.

В рамках форума прошла выставка экспортоориентированных товаров, таких как стекло, полиэтиленовые трубы, трансформаторы, кабельная продукция, напитки, сырная продукция и др.

Опытом по цифровизации и своими предложениями поделились полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Р.Маммадов , руководители Казахстанско-Германского аграрно-политического диалога Й.Динкелакер, «КАС Консалтинг» Ирина Сулименко, CEO Isratech Анатолий Коломинский, Внешнеэкономического представительства Латвийской Республики В.Самойленко, ТОО «ЦУРС» В. Пустовойтенко, ТОО «Global Information Systems» Сергей Шишкин, АО «Казахтелеком» Самат Имбаев, ТОО «Вавиот Азия» Марат Ауезов.

Работа форума продолжилась в четырех секциях: развитие Smart City, цифровизация ЖКХ и промышленности (Индустрия 4.0), развитие инновационной экосистемы и цифровизация АПК. В рамках каждой секции выступили представители отечественных и зарубежных компаний, проведены B2B встречи.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.