Сегодняшнее утро началось очень бешено, а все из-за того, что вчера я обратилась в офис газеты "Мой город " с просьбой о помощи собрать недостающую сумму на лечение Исмаила. Не хватало всего 67 тысяч тенге. Статью опубликовали, и вот начались бесконечные поступления. Я совсем не ожидала такой реакции от людей. Наша сумма высоко перевалила за 300 тысяч. В социальной сети я объявила сбор закрытым, но добрые люди пересылают денежные средства до сих пор, хотя время сейчас уже 23.00. Даже когда люди мне звонят и спрашивают, сколько еще не хватает, я сразу говорю, что сбор закрыт. Но добрые люди все равно закидывают деньги, - говорится в посте девушки.

Хочу сказать, что деньги будут лежать на моем счету до поездки. В день поездки я сниму нужную нам сумму и обязательно выложу фотоотчет. А деньги, которые пока лишние, будут лежать на моем счету до следующего курса. Вы даже не представляете, какое это облегчение - знать,что деньги на следующий курс уже есть. Я этому так рада! Сколько неравнодушных людей живут только в одном Уральске. А сколько еще таких же во всем Казахстане и в мире... Я очень благодарна каждому, кто не прошел мимо и каждому доброму сердцу. Если бы не вы, то такая сумма не собралась бы, - сообщила Алена Бактыгалиева.

Об этом сообщила мама Исмаила Алена Бактыгалиева на своей странице в социальной сети Instagram. –По словам Алены, собранная сумма уже перевалила за 1 млн тенге. Семья планирует все средства потратить непосредственно на лечение ребенка. –Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.