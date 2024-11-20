Около 2 тысяч литров «паленого» спирта изъяли у жителя ЗКО

В Уральске сотрудники полиции для проверки остановили Ssang Yong, которой управлял житель областного центра. В салоне автомобиля у него нашли 30 пластиковых бутылок емкостью по 5 литров, наполненные спиртом.

В Уральске сотрудники полиции для проверки остановили автомобиль Ssang Yong, которым управлял житель областного центра. У него в салоне нашли 30 пластиковых бутылок емкостью по 5 литров, наполненные спиртом.

— Позже, при осмотре дома водителя, полицейские нашли припаркованный во дворе автомобиль «Нива», в котором находилось еще 40 пластиковых бутылок с аналогичной продукцией. В самом доме, в прихожей и спальнях, изъяли 299 бутылок спирта емкостью 5 литров каждая. Всего изъяли 1845 литров спирта без соответствующих документов, — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что мужчина занимался незаконной реализацией продукции на территории области. По факту ведётся досудебное расследование.

Полицейские напоминают, что незаконный оборот алкогольной и табачной продукции представляет серьезную угрозу для здоровья. Отсутствие сертификации и проверок качества увеличивает риск отравлений и других негативных последствий.