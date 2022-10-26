Около 200 тысяч иностранцев подали заявки на получение ИИН за месяц

В Минцифры не уточнили, сколько из них уже получили ИИН, передаёт Informburo.kz. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Асет Турысов. - На 26 октября около 200 тысяч заявок приняли на получение ИИН. Это в целом от всех иностранцев. Точную информацию по представлению ИИН я не смогу дать сейчас, - сказал Турысов в кулуарах мажилиса. При этом вице-премьер не смог уточнить, сколько человек из обратившихся являются гражданами России. Тем временем по данным комитета миграционной службы, с первого по 30 сентября 1 161 гражданин России подали ходатайства о выд