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Социум

Около 200 тысяч иностранцев подали заявки на получение ИИН за месяц

В Минцифры не уточнили, сколько из них уже получили ИИН, передаёт Informburo.kz. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Асет Турысов. - На 26 октября около 200 тысяч заявок приняли на получение ИИН. Это в целом от всех иностранцев. Точную информацию по представлению ИИН я не смогу дать сейчас, - сказал Турысов в кулуарах мажилиса. При этом вице-премьер не смог уточнить, сколько человек из обратившихся являются гражданами России. Тем временем по данным комитета миграционной службы, с первого по 30 сентября 1 161 гражданин России подали ходатайства о выд
Дана Рахметова
Около 200 тысяч иностранцев подали заявки на получение ИИН за месяц
В Минцифры не уточнили, сколько из них уже получили ИИН, передаёт Informburo.kz.
Очередь в ЦОН и полупустые гостиницы: Уральск спустя неделю после наплыва россиян
Очередь в ЦОН и полупустые гостиницы: Уральск спустя неделю после наплыва россиян
Об этом сообщил вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.
- На 26 октября около 200 тысяч заявок приняли на получение ИИН. Это в целом от всех иностранцев. Точную информацию по представлению ИИН я не смогу дать сейчас, - сказал Турысов в кулуарах мажилиса.
При этом вице-премьер не смог уточнить, сколько человек из обратившихся являются гражданами России. Тем временем по данным комитета миграционной службы, с первого по 30 сентября 1 161 гражданин России подали ходатайства о выдаче разрешения на постоянное проживание и 177 – о получении гражданства Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан ИИН

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