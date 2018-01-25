Около 300 миллионов тенге потратят на проведение водопровода в пригороде Уральска

Проект по водоснабжению села Ветелки был разработан еще в прошлом году, однако тогда денег на него не нашлось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Уральск Мурат МУКАЕВ, в прошлом году были начаты работы по изготовлению документации на водоснабжение села Ветелки, которые будут завершены в этом году. -Ориентировочная стоимость проекта порядка 300 миллионов тенге. Ранее проектная документация по водоснабжению была разработана, но, к сожалению, мы не смогли изыскать на него финансовые средства. Этот объект пришлось проектировать заново.