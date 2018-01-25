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Происшествия

Около 300 миллионов тенге потратят на проведение водопровода в пригороде Уральска

Проект по водоснабжению села Ветелки был разработан еще в прошлом году, однако тогда денег на него не нашлось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Уральск Мурат МУКАЕВ, в прошлом году были начаты работы по изготовлению документации на водоснабжение села Ветелки, которые будут завершены в этом году. -Ориентировочная стоимость проекта порядка 300 миллионов тенге. Ранее проектная документация по водоснабжению была разработана, но, к сожалению, мы не смогли изыскать на него финансовые средства. Этот объект пришлось проектировать заново.
Кристина Кобина
Около 300 миллионов тенге потратят на проведение водопровода в пригороде Уральска
Проект по водоснабжению села Ветелки был разработан еще в прошлом году, однако тогда денег на него не нашлось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Уральск Мурат МУКАЕВ, в прошлом году были начаты работы по изготовлению документации на водоснабжение села Ветелки, которые будут завершены в этом году. -Ориентировочная стоимость проекта порядка 300 миллионов тенге. Ранее проектная документация по водоснабжению была разработана, но, к сожалению, мы не смогли изыскать на него финансовые средства. Этот объект пришлось проектировать заново. В нем дополнительно предусмотрено подвести воду и в село Новостройка, которая как раз расположена по дороге в Ветелки. Думаю, что решим положительно уже в этом году, - отметил аким города.
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