В областном перинатальном центре прошел обучающий семинар для акушерок области с участием специалистов из Екатеринбурга. На протяжении нескольких дней акушеры обновляли свои знания и получали новую информацию. О том, как нужно реанимировать новорожденных малышей, акушеры перинатального центра, конечно, знают. Каждому из них приходилась сталкиваться с этим лично. Но сами врачи отмечают, что обновить знания и обменяться опытом с коллегами из других городов лишним не будет. На манекенах акушерам напомнили, как нужно "выдаивать" пуповину у новорожденных и многое другое. - Вот такого быстрого "выдаивания" не должно быть, мы просим наших акушеров оставить нам максимально большую пуповину, и акушерка, достаточно медленно, в течении 1-2 минут эту пуповину "выдаивает". Не нужно делать быстро, потому что это приведет к подскоку артериального давления, - говорит врач анестезиолог-реаниматолог г. Екатеринбург Евгений МИРЗОЕВ. Новорожденных детей, нуждающихся в полной реанимации, как правило, рождается не более 1%. Это не так много, говорят врачи. Кстати, методы оказания реанимационной помощи малышам в Казахстане ничем не отличаются от методов в России, потому что все в настоящее время работают по мировым стандартам. Тяжелых родов также не наблюдается, однако, немало детей рождается недоношенными, таких малышей врачи называют затратными. - Недоношенных детей в год рождается порядка 300, детей весом до 1 килограмма - около 30 в год. Их не так много, но они финансово затратные. Один только препарат сурфактант, который вводится в легкие ребенка, стоит 118 тысяч тенге за один флакончик, а вводим мы, как правило, 2-3 флакона, по весу ребенка, - рассказала заместитель директора перинатального центра по педиатрии и неонтологии Ольга ГЕХМАН. Как правило, после первичной реанимационной помощи, новорожденного переводят в реанимацию, где в дальнейшем он находится под присмотром специалистов и получает необходимую помощь. Ну, а чтобы количество недоношенных детей стало меньше, врачи рекомендуют будущим мамам следить за своим здоровьем, и планировать детей, как это делают в странах Европы.