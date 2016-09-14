Вопросами трансплантологии в нашей стране активно начали заниматься 4 года назад. За это время были созданы центры трансплантологии в Астане и Алматы. Единичные операции по пересадке органов начали делать и в других крупных городах. Как стало известно, в основном органы пересаживают от родственников - в Казахстане очень сложно получить согласие от родственников умершего человека на пересадку того или иного органа. - Проблема в том, что очень сложно получить согласие родственников. И все от неграмотности населения, еще есть какие-то религиозные особенности, также это слабая агитационная работа. В течение последних четырех лет в Казахстане около одной тысячи нуждающихся пересадили органы от умерших или родственников, но больший процент конечно, от родственников. В настоящее время в нашей стране очень много людей ждут пересадки органов - около 4000 человек, - сообщил республиканский трансплантационный координатор Галымжан РАКИШЕВ. К примеру, почечную недостаточность в Казахстане лечат гемодиализом, который оплачивает государство. Проблему могла бы решить пересадка трупных органов, но, к сожалению, в нашей стране это не развито. В основном, пересадку почек и печени проводят от родственников, но впоследствии, никто не гарантируют, что сам донор сможет жить полноценной жизнью. - На учете сегодня состоят около ста больных, которым необходима пересадка органов сердца, печени, поджелудочной железы. Нет необходимости создавать много центров по трансплантологии, для нашей республики достаточно два, сегодня санавиация работает, и думаю, эти вопросы будут решаться, - заявил руководитель управления здравоохранения ЗКО Камидолла ИРМЕНОВ. Многие не дают согласие на пересадку органов от умершего человека лишь по религиозным причинам. Как заявляют специалисты, традиционная религия не выступает против такой науки как трансплантология, потому что особое значение в ней занимает жизнь человека. - Как показывает мировая практика, даже руководитель Иранской республики в 1989 году сам предложил народу возглавить государственную программу по трансплантологии. Мы не должны думать, что мусульманская или христианская религия выступает против трансплантологии, на самом деле это не так, - подтвердил руководитель отдела управления религии ЗКО Саялбек ГИЗЗАТОВ Трансплантология на сегодня является одной из самых перспективных направлений здравоохранения. Этим вопросам уделяется очень большое значение. Специалисты повторяют, что люди должны понимать, что умершего человека уже не вернешь, а вот его орган может спасти жизнь другого человека, и все, что для этого требуется - дать письменное согласие.