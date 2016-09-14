По словам Алии САЛИЕВОЙ, сейчас идет работа направленная на расширение участия НПО в развитии системы общественного мониторинга области. - Такая работа проводится гражданским альянсом в рамках реализации проекта по государственному социальному заказу. Расширение участия НПО в развитии системы общественного мониторинга в области требуется для повышения эффективности реализации Закона РК «Об общественных советах», - пояснила Алия САЛИЕВА. - Цель этого проекта заключается в повышении эффективности общественных советов. С начала года в ЗКО сформировались общественные советы областного, городского и районного уровней. Общественный совет представляет интересы гражданского общества, ведет учет мнений общественности при обсуждении и принятии решений на республиканском и местном уровне, организовывает общественный контроль, прозрачность деятельности центральных и местных исполнительных органов и органов местного самоуправления. С самого начала, как только общественные советы заработали, было много вопросов от государственных органов, со стороны общественных объединений и населения. Поэтому мы исследуем все эти моменты и в результате гражданский альянс нашей области подготовил аналитический отчет о деятельности общественных советов с практическими рекомендациями. Как рассказала президент гражданского альянса области, на сегодняшний день уже разработана программа исследования и направлена в ГУ «Комитет по развитию языков и общественно-политической работы министерства культуры и спорта РК» на согласование. В рамках мониторинга планируется провести экспертный опрос с участием членов общественных советов, исследовать деятельность областного, городского и районных общественных советов через участие в их заседаниях и взаимодействие советов с населением. Мониторинг позволит осуществить анализ эффективности деятельности общественных советов по использованию форм общественного контроля, решений, принятых общественными советами.