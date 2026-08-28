Около 400 семей судятся с акиматом Уральска за статус ИЖС

В редакцию "МГ" обратился житель простого садоводческого товарищества "Локомотив" Абай Темір, который защищает права и интересы соседей в специализированном межрайонном административном суде Уральска.

Около 400 семей из дачного массива рискуют остаться в правовом вакууме до 2040 года. Местные власти отказываются переводить их район в статус индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ссылаясь на отсутствие инфраструктуры и угрозу подтопления. Однако жители заявляют, что чиновники игнорируют реальность и официальные документы.

27 августа состоялось предварительное судебное заседание под председательством судьи Софьи Ахмеровой. На нем Абай Темір рассказал, что конфликт тянется с марта 2026 года.

- Новый генеральный план Уральска уже проходит утверждение в РГП "Госэкспертиза", и если суд не встанет на сторону граждан, массив официально останется в статусе земель сельскохозяйственного назначения. С 2000-х годов из-за этого статуса сотни людей живут в правовом вакууме: нас регулярно грабят недобросовестные председатели-мошенники, пользуясь тем, что массив висит "в воздухе". Мы - полноценные горожане, чьи дети ходят в школы Уральска, - подчеркнул он.

По словам представителя инициативной группы, чиновники были осведомлены о требованиях людей. Еще в марте 2026 года, сразу после общественных слушаний, коллектив подал официальное заявление об изменении статуса территории. Однако чиновники ответили отказом, а уже в июне направили в Госэкспертизу проект в прежней редакции, проигнорировав волеизъявление 400 семей. Более того, власти владели ситуацией еще с 2025 года: на объекте работала выездная комиссия с участием заместителя акима города и представителей других ведомств, а позже проходило личное обсуждение вопроса у нынешнего главы города.

Сегодня в акимате ссылаются на заключение проектной фирмы ТОО "ГРАДО", которая утверждает, что в "Локомотиве" нет дорог для проезда скорой, отсутствуют сети, а территорию якобы затапливает. Жители уверены, что это попытка чиновников уйти от ответственности. Заказчиком проекта выступает сам местный исполнительный орган, и именно чиновники передали проектировщикам и в Госэкспертизу недостоверные исходные данные.

Жители подготовили пакет официальных опровержений:

По данным управления здравоохранения ЗКО от 25 августа 2026 года, за последние 15 лет не было ни одного отказа в выезде бригад "103" из-за состояния дорог.

Массив полностью газифицирован, заключены договоры с ТОО "ЗК РЭК" на свет и с ТОО "Орал Таза Сервис" на вывоз мусора, а часть улиц уже имеет центральный водопровод. При этом государство регулярно взимает с жильцов налоги.

Справки от ДЧС ЗКО, "Казгидромета" и данные космического мониторинга "Қазақстан Ғарыш Сапары" подтверждают, что дома массива не уходили под воду ни в 2011 году, ни в масштабный паводок 2024 года.

- Всего у нас 572 участка, практически все семьи проживают там круглый год. У нас есть соседние садовые товарищества "Ветеран" и "Вагонник", которые получили статус ИЖС, а мы остались в стороне. По факту у нас у всех городская прописка. Это нарушение наших прав, - отметил Абай Темір.

В результате около 400 семей, постоянно проживающих в капитальных домах, рискуют оказаться в своеобразном инфраструктурном гетто - без надежды на развитие территории, нормальные дороги и необходимые социальные объекты. Жильцы надеются, что огласка поможет защитить их права и заставить систему услышать аргументы людей, а не отписки чиновников.

К слову, также на слушании присутствовали представители областного и городского акимата, которые выступили против иска, и считают, что он необоснованный. Редакция "МГ" запросила комментарии от акимата Уральска.