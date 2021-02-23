Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам жительницы дома №20 по улице Саратовская в Зачаганске, газ в квартире отключился около 14.00 сегодня, 23 февраля. - Мы уже пообедали, потом только заметила, что газа нет, - говорит женщина. Сложнее приходится жильцам частного сектора, ведь частные дома отапливаются газовыми котлами. - Газа не стало в обед. Пока дома тепло сохраняется, но это ненадолго, при таком-то морозе. Надеюсь, что аварию устранят быстро, иначе даже боюсь представить, что у нас будет, - сетует житель Зачаганска. Между тем аким Зачаганска Аккали Аубекеров сообщил, что авария произошла в газовом шкафу и отключение никак не связано со взрывом на газопроводе в Оренбургской области. - В связи с аварией отключение газа в поселке Зачаганск произошло в границах улиц Жангир хана, Темиртауская, 25 Чапаевская дивизия, Вторая линейная, Джаникешева. Без газа остались 900 абонентов (только газовые плиты) и 467 абонентов частного сектора. Ремонтные работы и пуск газа ориентировочно ожидается до 19.00 23 февраля. Сейчас службы работают над устранением аварии, которая произошла из-за погодных условий, - рассказал Аккали Аубекеров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.