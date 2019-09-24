– Детские сады, колледжи, рынок «Ел ырысы», объекты спорта и культуры вполне могут развивать наши предприниматели. Все можно и нужно реализовать в рынок, сохранив контрольные функции государства. Такие как очистка дорог в зимний период, освещение улиц населенных пунктов, уборка мусора уже переданы в частный рынок, но проблема в краткосрочности договоров. Чтобы частные компании могли закупить необходимую технику, подготовить персонал, подготовить оборотный капитал нужны договоры на 3-10 лет. Иначе не получится. По конкурсу, с точной фиксацией прав и обязанностей государства и бизнеса на долгосрочной основе. У нас хорошее законодательство по ГЧП, больше времени на поиск системных решений и на стратегическое управление, а бизнес сможет внедрять новации и развиваться,- сказал аким области.

Фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Гали Искалиева, после того как он поделился своим личным номером в соцсетях, на его номер начали приходить сотни сообщений от жителей региона. – В основном мне присылают проблемные вопросы, это около 98% всех сообщений и около 2% поступают интересные предложения по развитию региона. Мне на whatsapp написал молодой человек из Сырымского района, который на протяжении восьми лет живет в Дании. К нам периодически приезжает навещать родителей. Он работает в одной крупной нефтегазовой компании Дании. Он предложил свою помощь в экологическом воспитании детей. По его словам, в Европе уделяют этому особое внимание, начиная с детского сада и дети к природе, к животным относятся по-другому. Он предложил отправить к нам волонтеров, которые поделились бы своим опытом. Предложение очень интересное, - рассказал глава региона. Кроме этого, глава региона отметил, что является сторонником максимальной передачи бизнесу несвойственных государству функций.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.