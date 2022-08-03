– Сейчас во всех школах города начали работу «Малышкина школа». Цель подготовительного курса для детей, впервые переступающих порог школы - адаптация детей к школьной жизни. С помощью «Малышкины школы» ребёнок в игровой форме осваивает основные навыки и развивает творческие способности. Занятия здесь направлены на развитие памяти, моторики и обучение речи, письму, рисованию, - сообщили в ведомстве.

- Больше всего первоклашек отмечается в Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях, а также в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования министерства просвещения Республики Казахстан Гульмира Каримова.

Фото из архива "МГ" В городе первого августа завершился приём детей в первый класс на 2022-2023 учебный год. По информации пресс-службы городского отдела образования, в ряды первоклашек зачислены 6 936 детей. Это на 600 детей больше, чем в прошлом году. Согласно заявлениям родителей и законных представителей, 65% принятых учащихся, то есть 4 484 ребёнка будут обучаться в классах с казахским языком обучения, 2 452 ребенка - в классах с русским языком обучения.К слову, в следующем учебном году школы закончат 2300 выпускников. Всего по городу функционируют 50 школ, 48 из которых общеобразовательные, две - основные школы. Между тем, напомним, 1 августа, в Казахстане был завершён приём документов для поступления в первый класс казахстанских общеобразовательных школ. Всего за четыре месяца, во время которых можно было подать заявление, казахстанцы подали около четырехсот тысяч заявлений.При этом, как рассказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования министерства просвещения, больше 70% детей выбрали обучение на государственном языке. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,6%), Улытауской (86,6%), Мангистауской (86,2%), Жамбылской (80,4%) областях.