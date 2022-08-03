Цены будут зависеть от резидентства, объёмов потребления и видов транспорта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Солярка только по талонам или по 100 литров в один бак. Что происходит на заправках Уральска? Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что по данным пограничной службы в Казахстан ежедневно заезжает около 4.4 тысяч единиц грузового транспорта. 70% из них - иностранный транспорт.
- Низкие цены на АЗС РК приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн. Сейчас министерством разработан проект приказа, предусматривающий дифференцированные цены на дизельное топливо. Цены будут дифференцированы в зависимости от резиденства, объемов потребления и от вида транспорта, - сказал Акчулаков в СЦК.
Проект приказа в ближайшее время должны опубликовать на сайте «Открытых НПА». В середине июля в ходе расширенного заседания правительства президент сказал, что по оценкам экспертов, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива. Тогда он поручил правительству и агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы.