До своей гибели мужчина успел спасти дочь, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пропавшего мужчину из Атырау нашли утонувшим недалеко от Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла второго августа около 16:00 в посёлке Акжайык Теректинского района. Как рассказал заместитель начальника ДЧС ЗКО Канат Доспаев, в этот день двое взрослых и четверо детей купались в реке Урал. В какой-то момент 35-летний мужчина заметил, что двое детей начали тонуть. Он прыгнул в воду и вытащил дочь. Семилетнего племянника, к сожалению, спасти не сумел. Мужчина не справился с течением и утонул.
– До прибытия спасателей местные жители нашли и извлекли из воды тело мужчины. Ребёнка найти пока не удалось, поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают восемь сотрудников ДЧС и две единицы техники. Хочется отметить, что данный участок не оборудован для купания, средняя глубина составляет около 10 метров, ширина - 50 метров, течение воды свыше одного метра в секунду, примерная температура воды составляла 15-17 градусов, - рассказал Канат Доспаев.
К слову, с начала купального сезона на водоёмах области утонули 15 человек, шесть из которых дети. Сотрудники ДЧС настоятельно рекомендуют строго соблюдать правила безопасности на воде. К административной ответственности за нарушение правил водопользования, распитие спиртных напитков у водоёмов к ответственности привлекли 46 человек. Спасти удалось 12 человек. Ранее сообщалось, что 49 детей утонули в Казахстане с начала лета.