- После того, как все заснули, гость увидел в комнате 11-летнюю дочь друга и пытался её изнасиловать. Ребёнок не растерялся и стал кричать. На её крики о помощи отреагировали отец и дядя. Они вызвали полицию, что позволило оперативно задержать подозреваемого на месте преступления, - рассказали правоохранители.

В полиции рассказали, что подсудимый поссорился с родными и пришёл ночевать к другу.Суд Алатауского районного суда вынес приговор - 37-летний мужчина отправится на 15 лет в колонию строгого режима.