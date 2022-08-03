Подсудимая Бакытгуль Хаменова заявила, что не получила копию обвинительного акта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, третьего августа, в уголовном суде №2 прошёл первый судебный процесс по уголовному делу в отношении заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой. Вместе с ней на скамье подсудимых руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбек Рыскалиев и некий Умиртай Адамов. Из открытых источников стало известно, что последний является руководителем ТОО «Промстройинжиниринг KZ».
Хаменова и Рыскалиев преданы суду по статье 366 УК РК «Получение взятки», а Адамов - по статье 367 УК РК «Дача взятки». К слову, чиновница содержится под стражей, тогда как в отношении остальных двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».
Однако главное судебное разбирательство пришлось отложить до 11 августа, так как подсудимая заявила, что не получала копию обвинительного акта.
Покидая зал судебного заседания Хаменова заявила, что все «ответят за все восемь месяцев», которые во время следствия она провела в следственном изоляторе.
Напомним, о задержании чиновницы
стало известно 10 декабря. Её и руководителя областного управления культуры подозревают в получении взятки в размере 4,5 миллионов тенге. 22 декабря стало известно, что заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову арестовали и водворили в следственный изолятор,
где она находилась до суда.
Бакытгуль Хаменова
была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого была депутатом мажилиса Парламента Казахстана VI созыва от партии Nur Otan, а также членом комитета по вопросам экологии и природопользованию.
Стоит отметить, что 17 мая суд огласил приговор в отношении коллеги Хаменовой Нурлана Таубаева.
Первый замакима области признан виновным в покушении на получении взятки в особо крупном размере и приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет. Тимур Басаров также признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Наказание теперь уже экс-чиновники будут отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Кроме этого осужденным пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе. Не огласившись с решением суда, Таубаев обжаловал
приговор.
Третьего замакима области Кайрата Нурлыбаева
суд оправдал. Его обвиняли в присвоении чужого имущества.
