- Бесплатно развлекаются в «Джуманджи парк» порядка 300-500 детей каждый месяц в течение сезона. Сейчас начитывается шесть организаций, которым мы помогаем. Но наши двери открыты, мы готовы к сотрудничеству. Если есть новые появившиеся благотворительные организации то, пожалуйста, пусть приходят, подают списки, мы будем катать их детей бесплатно раз в месяц на колесе обозрения и выдавать абонементы на пять аттракционов в «Джуманджи парк». На каких аттракционах кататься, детки смогут выбрать на свой вкус, главное, чтобы они подходили по возрастным ограничениям, - рассказал Антон Ротштайн.

- Данная благотворительная программа- это наша личная инициатива, но индивидуально, самостоятельно организовывать и собирать списки детей из малоимущих или многодетных семей, достаточно трудоёмкая работа. Поэтому работаем с объединениями, у которых такие списки уже есть, все контакты с родителями налажены и проводится организационная работа. К тому же, всё это делается на договорной основе - пояснил он.

- Прокатились с ветерком, такой комфорт, кондиционер, играет музыка. На самом верху захватывает дух. Город как на ладони. Дети остались довольны, им так всё понравилось, - сказала многодетная мама Толкын.

- Раньше было кататься страшно на старом колесе обозрения - звуки и скрипы вселяли тревогу. Открытые кабинки тоже настораживали. Сейчас, конечно, всё по-другому. Будем ждать следующего месяца, порадовать детишек, - сказала Булбул.

- На колесе установлен анемометр, и если подует ветер скоростью больше чем 15 метров в секунду, то устройство даст сигнал на пульт, тут же операторы высадят людей и прекратят работу. Также предусмотрен дизельный генератор, который автоматически запустится в случае отключения электроэнергии. По температурным условиям колесо может работать от -10 до +40 градусов. Срок эксплуатации составляет 15 лет, - заключил Антон Ротштайн.

30 июля в парке культуры и отдыха Уральска на колесе обозрения состоялось бесплатное массовое катание детей из многодетных и социально-уязвимых семей.Как рассказал заместитель директора ТОО «РИА МИР» Антон Ротштайн, по благотворительной программе «Дарим радость» они сотрудничают с различными общественными объединениями, детскими домами и благотворительными организациями, которые работают с социально-уязвимыми слоями населения.Также заместитель директора ТОО «РИА МИР» объяснил, почему они стараются работать с общественными организациями.На массовом катании родители поблагодарили руководство аттракциона за оказанную благотворительность.Еще одна многодетная мама Булбул с детьми тоже осталась под приятным впечатлением.Колесо обозрения для каждого города - это знаковый объект, в том числе положительно влияющий на туристическую привлекательность региона. В кабинах установлены кондиционеры и панорамное остекление. В шести кабинах стеклянные полы, что делает катание более захватывающим. Общее количество мест - 72. Оборот колесо делает за 7 минут 45 секунд. Также имеется двухсторонняя праздничная иллюминация.Аттракцион работает в будни с 13:00 до 23:00, в выходные - с 11:00 до 23:00. Стоит отметить, что колесо обозрения прошло сертификацию по техническому регламенту Евразийского союза «О безопасности аттракционов», специалистами московской аккредитованной лаборатории были проведены все, соответствующие проверки и испытания, так что уральцы могут не беспокоиться за безопасность на аттракционе.К слову, колесо обозрения – это инвестиционный проект. Предприниматель, чтобы установить новое колесо, взял долгосрочный кредит в банке.