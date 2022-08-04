На протяжении 20 лет ТОО «Агран» является ведущим производителем стеновых и кровельных материалов, металлоконструкций, сэндвич-панелей и стеклопакетов не только на территории Западно-Казахстанской области, но в Атырау и Актобе.
Компания уделяет большое внимание модернизации и автоматизации всех процессов, в особенности – производства. За прошедшие пару лет были построены и введены в эксплуатацию более 7000 м² новых производственных площадей, парк оборудования пополнился новыми высокопроизводительными единицами в количестве 20 штук, позволив ТОО «Агран» сократить сроки производства до минимума, выполняя любые требования клиентов с высокой точностью. Также была запущена полностью автоматизированная линия по производству сэндвич-панелей, не имеющая аналогов на территории Западного Казахстана. Запуск собственного производства сэндвич-панелей открыл компании возможности для предоставления более гибких и оптимальных условий по ценообразованию и срокам производства. С момента запуска уже было изготовлено и отгружено более 1 000 000 м² сэндвич-панелей с доставкой в любой регион Казахстана.
Несмотря на увеличение производительности, ТОО «Агран» всё также серьёзно и ответственно относится к выбору поставщиков сырья для удовлетворения всех требований, запросов и пожеланий клиентов. Компания сотрудничает со всеми ведущими производителями металлургической, стеклообрабатывающей, теплоизоляционной и строительной отраслей, всегда выбирая лучшее качество в первую очередь. ТОО «Агран» ценит лояльность постоянных партнёров, а также выбор новых клиентов, всегда стараясь оправдывать ожидания. Регулярный контроль качества продаж, сбор и изучение отзывов и пожеланий клиентов, направляют компанию и позволяют совершенствоваться, оптимизироваться и предоставлять уникальные предложения.
В головном подразделении ТОО «Агран» трудятся более 150 человек, большинство из которых имеют большой трудовой стаж именно в этом предприятии. Михаил Рожко работает здесь 17 лет, вышел на пенсию, но расставаться с любимым местом труда не торопится.
– В 2005 году я пришел сюда сделать заказ, мне всё понравилось, и я решил попробовать устроиться сюда. Спустя время мне предложили вакансию и я согласился. За это время поменялось многое. Если раньше мы работали в небольшом цеху с одним маленьким станком, то сейчас у нас большое современное предприятие с новым оборудованием, где созданы все условия для комфортного труда. Работаю на станке, изготавливаю металлочерепицу. Заказы стараемся выполнять вовремя, не подводить клиента и фирму. Я всем доволен, мне нравится то, чем я занимаюсь. Еду по городу с внуками, показываю крыши на зданиях, черепицу которую делал сам, свою работу сразу узнаю - говорит Михаил Рожко.
ТОО «Агран» динамично развивающаяся компания, уделяющая огромное внимание продвижению продукции в строительной отрасли, соблюдая все нормы технических регламентов. К тому же компания на постоянной основе расширяет ассортимент, предлагая новые решения и товары, такие как трёхслойные сэндвич-панели или различные конфигурации стеклопакетов. Расширение географии поставок и ежегодное увеличение объёмов производства располагает к дальнейшей модернизации, а также, со слов руководства компании – к дальнейшему будущему открытию новых производственных площадок в крупнейших регионах Казахстана.
www.agran.kz
г.Уральск, с.Желаево, промзона 14
+ 7 771 770 90 00 – отдел продаж
