В основном дети получают бытовые и уличные травмы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске ещё одному ребёнку отрезало фалангу пальца на детской площадке Фото Медета МЕДРЕСОВА По данным главного внештатного детского травматолога-ортопеда ЗКО Болата Алибаева, за семь месяцев в травмпункт областной многопрофильной детской больницы обратились 9 400 детей. За аналогичный период прошлого года - 6 900 детей.
– В 65% случаях дети получают уличные травмы, далее бытовые травмы, школьные, спортивные и травмы, полученные в ДТП. Чаще всего причинами детских увечий становятся падение с высоты, ожоги, ранения острыми предметами, - отметил Болат Алибаев.
Врачи настоятельно просят родителей уделять максимальное внимание безопасности своих чад. Напомним, за последнюю неделю в редакцию «МГ» обратилось большое количество уральцев, дети которых получили травмы на детских площадках. Также все помнят пятилетнего Аманжола, который лишился обеих рук после удара током.