- Выделенные линии есть во всех мегаполисах мира, просто они должны работать эффективно. Мы, наверное, сталкиваемся с теми проблемами, которые мы создали сами, - отметил глава мегаполиса.

- У нас есть план по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, там все ошибки нашего раннего периода будут учтены, - заключил Досаев.

Житель Бостандыкского района на встрече с акимом Алматы сказал, что линия BRT (скоростные автобусные маршруты) на улице Торайгырова сузила проезжую часть для автомобилистов и теперь там образуются пробки. Ерболат Досаев ответил, что проходит ревизия выделенных линий для автобусов.По его словам, BRT городу нужны, но вопрос «в каком в виде и как они должны быть построены».Также житель сказал о необходимости подземных пешеходных переходов. На это аким ответил, что в центральной части города их много, но люди там не ходят. Поэтому сначала нужно посмотреть, где они необходимы и сколько средств надо на их содержание.

Работы по реконструкции улично-дорожной сети по линии BRT были начаты в 2017 году. Коридор BRT включает в себя такие улицы как Тимирязева, Мустафина, Жандосова и Сулейменова общей протяженностью 8,7 км

