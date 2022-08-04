Иллюстративное фото из архива "МГ" Информация появилась в паблике. Второго августа в селе Сарыозек бык, разгуливающий по улицам, забодал двух 70-летних пенсионеров. В акимате района Кербулак информировали, что хозяина быка уже оштрафовали - он заплатит более 30 тысяч тенге в бюджет и оплатит лекарства пожилой женщине. В районной полиции добавили, что с начала года 315 человек оштрафовали за вольный выпас животных. Однако количество братьев наших меньших на самовыгуле не уменьшается. Сейчас в районе планирую построить пункт временного содержания животных.