– Главная цель мероприятия – формирование антикоррупционной культуры среди государственных служащих, работников квазигосударственного сектора, их погружение в мир заключённых, чтобы дать им ощутить тягость нахождения в учреждениях лишения свободы, ознакомить их с последствиями совершения коррупционных и иных уголовных правонарушений, - пояснили в антикоррупционной службе.

29 июля борцы с коррупцией и сотрудники ДУИС по ЗКО провели экскурсию в следственный изолятор для сотрудников территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также инспекции транспортного контроля по ЗКО. Сотрудники СИЗО, сопровождая участников экскурсии, показали следственные кабинеты, камеры для преступников, совершивших преступления, а также место для прогулки заключённых.Жителям напомнили - если вам стало известно о фактах коррупции, то вы можете обратиться в Call-центр Антикоррупционной службы 1424, который работает круглосуточно.