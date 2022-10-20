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Социум

Около семи тысяч гектаров земель вернули в государственную собственность в Бурлинском районе

530 гектаров из них расположены в поселке Жарсуат, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Восьмого октября аким ЗКО Гали Искалиев с рабочим визитом посетил поселок Жарсуат Бурлинского района. В ходе поездки глава региона ознакомился с берегоукрепительными работами реки Урал. Для этого из республиканского бюджета было выделено два миллиарда тенге. Протяженность участка составляет два километра. Далее аким области проинспектировал работу местных предприятий, а именно комплекса по сортировке картофеля и дождевального комплекса. Далее Гали Искалиев в сельско
Арайлым Усербаева
Около семи тысяч гектаров земель вернули в государственную собственность в Бурлинском районе
530 гектаров из них расположены в поселке Жарсуат, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО земли на 70 млн тенге вернули государству
В ЗКО земли на 70 млн тенге вернули государству
Иллюстративное фото из архива "МГ"   Восьмого октября аким ЗКО Гали Искалиев с рабочим визитом посетил поселок Жарсуат Бурлинского района. В ходе поездки глава региона ознакомился с берегоукрепительными работами реки Урал. Для этого из республиканского бюджета было выделено два миллиарда тенге. Протяженность участка составляет два километра. Далее аким области проинспектировал работу местных предприятий, а именно комплекса по сортировке картофеля и дождевального комплекса. Далее Гали Искалиев в сельском доме культуры провел встречу с руководителями предприятий и организаций и депутатами районного маслихата. Глава Бурлинского района Еркебулан Ихсанов доложил об социально-инфраструктурном состоянии района, о реконструкции изношенных электрических сетей, об обеспеченности местных школ, детских садов и больниц местной продукцией, об оказываемой помощи сельским предпринимателям и тем, кто намерен заниматься бизнесом, а так же о работе по отлову и стерилизации бродячих животных. Необходимо отметить, что в районе активно ведется работа по возврату не освоенных земель в государственную собственность. таким образом, возвращено в госсобственность 6800 гектаров земель, 530 гектаров их которых находятся на территории поселка Жарсуат. К слову, согласно комплексному плану развития района на 2020-2026 года запланирована реализация 102 проектов по 11 направлениям на общую сумму в 126 миллиардов тенге. Далее Гали Искалиев провел прием граждан и ответил на вопросы сельчан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
аким земли

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