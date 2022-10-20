Около семи тысяч гектаров земель вернули в государственную собственность в Бурлинском районе

530 гектаров из них расположены в поселке Жарсуат, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Восьмого октября аким ЗКО Гали Искалиев с рабочим визитом посетил поселок Жарсуат Бурлинского района. В ходе поездки глава региона ознакомился с берегоукрепительными работами реки Урал. Для этого из республиканского бюджета было выделено два миллиарда тенге. Протяженность участка составляет два километра. Далее аким области проинспектировал работу местных предприятий, а именно комплекса по сортировке картофеля и дождевального комплекса. Далее Гали Искалиев в сельско