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Социум

Около трёх тысяч абонентов остались без электричества в ЗКО

Аварийные отключения вновь связаны с погодными условиями, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Миржан Нуртазиев, на утро третьего ноября без электричества остаются 2 737 абонентов в Уральске и четырёх районах ЗКО: Уральск – 50; Теректинский район – 538 (отключение свыше суток в посёлках Алгабас, Шоптыколь, Сасеново, Рыбцех/Шалкар); Бурлинский район – 1 820; район Байтерек – 34; Сырымский район – 295; В ремонтно-восстановительных работах задействовано 19 единиц спецтехники и 25 бригад
Кристина Кобина
Около трёх тысяч абонентов остались без электричества в ЗКО
Аварийные отключения вновь связаны с погодными условиями, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Около девяти тысяч абонентов остались без электричества в Уральске
Около девяти тысяч абонентов остались без электричества в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Миржан Нуртазиев, на утро третьего ноября без электричества остаются 2 737 абонентов в Уральске и четырёх районах ЗКО:
  • Уральск – 50;
  • Теректинский район – 538 (отключение свыше суток в посёлках Алгабас, Шоптыколь, Сасеново, Рыбцех/Шалкар);
  • Бурлинский район – 1 820;
  • район Байтерек – 34;
  • Сырымский район – 295;
В ремонтно-восстановительных работах задействовано 19 единиц спецтехники и 25 бригад ТОО «ЗапКаз Рэк» . Первого ноября выпал первый снег в Уральске, с того времени начались многочисленные отключения электроснабжения из-за повреждений, обрывов проводов, замыканий, отказами оборудования подстанций. В общей сложности без электроснабжения оставались порядка 7 000 абонентов. На следующий день в управлении энергетики озвучили причины частых аварийных отключений электроэнергии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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