Около трёх тысяч абонентов остались без электричества в ЗКО

Около трёх тысяч абонентов остались без электричества в ЗКО

Аварийные отключения вновь связаны с погодными условиями, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Миржан Нуртазиев, на утро третьего ноября без электричества остаются 2 737 абонентов в Уральске и четырёх районах ЗКО: Уральск – 50; Теректинский район – 538 (отключение свыше суток в посёлках Алгабас, Шоптыколь, Сасеново, Рыбцех/Шалкар); Бурлинский район – 1 820; район Байтерек – 34; Сырымский район – 295; В ремонтно-восстановительных работах задействовано 19 единиц спецтехники и 25 бригад