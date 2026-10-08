Олжас Бектенов оценил работу «Казахмыса» и геологоразведку в Балхаше

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил с рабочим визитом Балхаш, где ознакомился с деятельностью ключевых промышленных объектов, программой модернизации «Казахмыса» и реализацией новых инвестиционных проектов, передает МойГород.

В Карагандинской области сохраняется рост промышленного производства: за январь–август 2026 года его объем составил 3,7 трлн тенге, что на 4,7% выше показателей прошлого года. Регион удерживает второе место в стране по выпуску продукции обрабатывающего сектора.

В ходе визита на Балхашский медеплавильный завод ТОО «Kazakhmys Smelting», выпускающий около 51% всей катодной меди в Казахстане, главе Правительства доложили о масштабных инвестициях. В 2026 году «Казахмыс» направляет 21,8 млрд тенге на обновление инфраструктуры, капитальный ремонт печей Ванюкова, анодных печей и сернокислотного цеха.

Параллельно в городе готовится к старту строительство нового медеплавильного завода компании «Qazaq Smelter» стоимостью 750 млрд тенге. Работы начнутся в 2027 году, а запуск запланирован на 2030 год.

Предприятие позволит извлекать до 98% меди, ежегодно производить 300 тысяч тонн катодной меди, 10 тонн золота и 1,5 млн тонн серной кислоты, а также снизить объем экологических выбросов с 60 тысяч до 5 тысяч тонн в год. На объекте будет создано 1,2 тысячи рабочих мест, где 90% штата на старте составят казахстанцы.

Также Премьер-министру представили результаты геологоразведки на месторождении Қаратас, где АО «Тау-Кен Самұрық» уже подтвердило запасы более 8 тонн золота и 150 тысяч тонн меди.

В отрасли внедряются цифровые решения: на проекте «Жосабай» анализ геологических кернов проводит искусственный интеллект с точностью 80%, которую до конца года намерены довести до 95%. Олжас Бектенов напомнил, что госфинансирование геологии увеличено в 10 раз и составит около $500 млн за три года, и поручил госорганам оказать полное содействие запуску всех запланированных производств.