Олжас Бектенов сохранил пост премьер-министра Казахстана

Депутаты Курултая поддержали назначение Олжаса Бектенова премьер-министром Республики Казахстан. Его кандидатуру на рассмотрение внес Президент Касым-Жомарт Токаев.

В голосовании приняли участие 144 депутата: за назначение проголосовали 137 народных избранников, еще семеро воздержались.

После одобрения со стороны Курултая Глава государства должен подписать соответствующий указ о назначении.

Биография Олжаса Бектенова

Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. Он с отличием окончил Казахскую государственную юридическую академию (ныне Maqsut Narikbayev University).

Начало карьеры: Трудовой путь начинал в управлении юстиции Алматы, после чего работал в Канцелярии премьер-министра и Администрации Президента. В разные годы трудился в Министерстве юстиции и структуре финансовой полиции.

Антикоррупционная служба: Возглавлял департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Астане, занимал посты заместителя и первого заместителя председателя Антикора, а с февраля 2022 по апрель 2023 года руководил Агентством по противодействию коррупции.

Руководящие должности: В апреле 2023 года был назначен руководителем Администрации Президента Республики Казахстан. С февраля 2024 года возглавляет правительство страны.

