Мужчина на протяжении длительного времени истязал свою бывшую жену, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Общественники фонда «Немолчи.kz» на своей странице в социальной сети Facebook
рассказали ужасающую историю. Мужчина-тиран на протяжении длительного времени избивал свою бывшую супругу. У пары есть трое детей.
— Муж этой женщины следит за нами в соцсетях, он знает, что совершает преступление, поэтому забирает у нее сотовый телефон, удаляет из него контакты близких родственников, чтобы она никуда не могла обратиться за помощью! Он контролирует, чтобы она не обратилась в фонд. У нас есть все его личные данные, в том числе и фото. Его аккаунты в соцсетях мы уже заблокировали. Предупреждаем, эта женщина теперь под нашей защитой. Мы не допустим, чтобы ее калечили дальше. Вчера он ее избивал до 5 утра, требовал молчать, он всегда требует молчать во время побоев. Нам сообщили соседи, женщина успела сообщить о побоях и сейчас она снова один на один с агрессором! Ему все равно, что она мать его троих детей, что они уже два года разведены, он не оставляет ее в покое! Он опасный для общества человек, а полиция ждет, когда будет убийство, — написали общественники фонда.
Однако они не стали указывать, в каком именно городе Казахстана это происходит. Но общественники обратились к сотрудникам МВД РК с просьбой связаться с ними, в противном случае, по их словам, женщина просто погибнет.
— Кроме этого, закон таков, что «домашнего боксера» забирают лишь на три часа, а потом он возвращается и побои продолжаются с новой силой. Женщина уже не раз на себе испытала, эту законодательную ошибку, поэтому уже не надеется на помощь полицейских, ждет смиренно своей гибели! Мы боимся писать, в каком городе это произошло, но просим срочно связаться с нами сотрудников МВД РК и помочь этой женщине, иначе она погибнет! Помочь в любом случае, даже если она будет отказываться от помощи, трое детей могут осиротеть! Требуем немедленно его изолировать от нее, помочь женщине переехать к родным, взять ее под защиту, не допустить приближения агрессора к ней и детям! — заключили общественники.
Выяснилось, что это происходит в городе Уральск. Сейчас женщина направлена в кризисный центр. Официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков сообщил, что по делу назначены ряд экспертиз.
— В отношении агрессора возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РК «Истязание». В данный момент решается вопрос о переквалификации дела на статью 120 УК РК «Изнасилование». Женщина прошла осмотр врачей в травмпункте, назначена судебно-медицинская экспертиза. Только благодаря неравнодушным гражданам был выявлен данный вопиющий факт, — сообщил Болатбек Белгибеков.
Департамент полиции Западно-Казахстанской области просит при проявлении фактов насилия в семье незамедлительно сообщать об этом на 102 или телефон доверия кризисного центра для жертв бытового насилия 8(711) 2- 28-56-00, сотовый: +7 747 918 94 45, +7 702 835 99 39.
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