«Она не сказала ни слова» - сотрудник ДЧС о спасении жительницы Уральска на мосту
Водитель пожарной части помог полицейским спасти женщину, которая пыталась спрыгнуть с моста.Инцидент произошёл утром 20 октября. В полицию очевидцы сообщили о женщине, стоящей на перилах моста в четвёртом микрорайоне. Позже выяснилось, что 41-летняя жительница Уральска, мать двоих детей, накануне поругалась с супругом. Тогда она и решилась на отчаянный шаг.
Департамент полиции ЗКО опубликовал . На кадрах видно, как к женщине бежит мужчина в штатском и помогает стражам порядка перенести её через перила.
Спасителя зовут Александр Урсаки. Вот уже 18 лет он работает водителем в пожарной части №1. В тот день сотрудник ДЧС ехал на смену по привычкой дороге.
- Случайно увидел, что за перилами стоит человек. Сразу остановил машину и побежал к ней. Уже тогда я заметил патрульный автомобиль, мы с полицейскими бежали навстречу друг другу. В какую-то секунду я притормозил, подумав, что они будут вести переговоры с женщиной. Но потом понял, что они бегут, настроены решительно. Мы вместе взяли её под руки и вытащили. Девушка ни слова не сказала, - вспоминает Александр.
По его словам, она смотрела вниз и тихо плакала. Спасённая абсолютно спокойно отреагировала на то, что её сняли с моста и молча прошла в патрульную машину. Стражи порядка же поблагодарили Александра и уехали.
Сотрудник ДЧС говорит, что не раздумывал ни секунды - такая уж закалка. Все 18 лет службы он любит помогать людям: на работе и в жизни.
- Мне нравится спасение людей. Я никогда не отказываю, всегда помогаю людям. Поэтому я и выбрал свою работу. Меня всегда поддерживает супруга. За этот поступок похвалила, гордится мной и полностью поддерживает в моей профессиональной деятельности, - говорит мужчина.
Приехав на смену, Александр рассказал о случившемся коллегам. Начальник его похвалил. А вот коллеги сообщили, что поступок водителя пожарной машины попал на видео...только Александра они не узнали.
- Один из коллег говорит «да ты что, видео же есть» и показывает ваш сайт «Мой ГОРОД». Никто меня не узнал. Но теперь знают, слухи быстро идут (смеётся), - заключил Александр.
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