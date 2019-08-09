Как стало известно, центр позволяет обеспечить реабилитацию детей с ДЦП соответственно требованиям эффективности: до 3 месяцев непрерывной терапии с момента диагностики, с повторными курсами 10-24 дней в разные годы до 18 лет по клинической необходимости. В центре предусмотрены все необходимые методики и оборудование, позволяющие вертикализировать и научить ходить, воспринимать информацию и говорить. Здание центра построено с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Тут действуют амбулаторное реабилитационное отделение на 90 детей в месяц, кабинет физиотерапии, тренажерный зал, бассейн, сенсорная комната для пробуждения клеток в мозге ребенка, восстановления условных рефлексов, соляная шахта для развития противоаллергического иммунитета, кабинеты Монтесорри, виртуальной дельфинотерапии «Девирта» для развития точных движений, логопеда и сурдолога. Здесь установлено современное высокотехнологичное оборудование производства России, Швейцарии, Чехии, Польши. Площадь крытого бассейна составляет 15 на 15 метра глубиной 1-1, 5 метров. Для удобства бассейн оборудован ручками, акватренажерами для проведения занятий на воде. Особенностью данного центра также являются «Ремиокор» - оборудование для восстановления двигательных функций, комплекс с биологически-обратной связью для локомотивной терапии, единственный в Западном регионе тренажерный стол. В «Аяла» работают высококвалифицированные, опытные специалисты. Главный врач центра Жолдас Камбаров рассказал акиму области о том, что в дальнейшем планируется оказание стационарной и амбулаторной реабилитации по профилям «Кардиология и кардиохирургия», «Неврология и нейрохирургия», «Травматология и ортопедия». Аким области положительно оценил работу реабилитационного центра, поручив руководству оказывать детям, нуждающимся в особом уходе медицинскую помощь на высоком уровне.