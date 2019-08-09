На встрече старшие пожелали начинающим предпринимателям успехов в бизнесе и говорили о сферах, которые на сегодня не заняты или нуждаются в новом подходе. Состоялся обмен мнениями, молодежь задавала вопросы главе района и получила на них ответы. На сегодня в проекте жас касыпкер обучаются 49 молодых каратобинцев. - Участникам проекта выплачивается стипендия в размере 19 732 теңге. Обучившись по результатам проекта, молодые бизнесмены могут подавать заявки на безвозмездный грант в 505 тысяч тенге. Кроме того, есть возможность получить кредит до 20 млн тенге с 6 процентной ставкой, - сообщила на встрече бизнес-тренер района Жаннат Тлесова. За такие нужные проекты, где молодежь может реализовать себя, жас касыпкеровцы поблагодарили организаторов и рассказали о своих бизнес-планах. - Я увлекаюсь кулинарией. Раньше готовила для своей семьи, когда приходят гости, затем стали поступать разовые заказы. Пекла на торжественные мероприятия в селе. Теперь хочу все это делать уже более организованно и профессионально. «Жас касыпкер» для меня хороший толчок в развитии, - говорит участница проекта «Жас кәсіпкер» Асия Кумарова. В эти же дни в районе состоялась ярмарка победителей проекта «Zhas project». Преимущество данного механизма - выдача безвозмездного гранта в 1 миллион тенге. От предприимчивых граждан Каратобе в возрасте от 14 до 29 лет сюда поступило 78 социальных проектов. В результате были отобраны 18 проектов на сумму 36 млн теңге. Работу в своем направлении молодые бизнесмены уже начали. Так, неплохой старт у 4 проектов по развитию животноводства, 4 по птицеводству, есть рыбные хозяйства, цех по производству мебели, детский развлекательный центр, химчистка ковров, автомастерские и другие. В завершение мероприятия участникам проекта были вручены сертификаты.