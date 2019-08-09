Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, с 5 по 11 августа на территории Западно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный двор». - Так, за 3 дня ОПМ сотрудниками полиции было задержано двое лиц, находящихся в розыске. За торговлю в неустановленных местах было выявлено 35 правонарушений,71 человек был привлечен за мелкое хулиганство, 132 за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в нетрезвом виде, 64 за нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителейТакже за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, на клумбах и детской площадке к административной ответственности было привлечено 13 водителей, - пояснили в департаменте полиции ЗКО. Стоит отметить, что участковыми инспекторами полиции было проведено 952 подворовых обходов, проверено 353 подучетных лиц, состоящих на профилактическом учете. Также сотрудниками ювенальной полиции проверено 107 неблагополучных семей, состоящих на учете.