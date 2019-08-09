В пресс-службе департамента полиции Атырауской области рассказали, что 24-летнюю жительницу города Атырау стражи порядка задержали в одном из дворов по ул. Азаттык. За незаконную продажу лекарственных препаратов, отпускаемых строго по рецепту врача, женщину привлекли к уголовной ответственности. Досудебное расследование начато по ст 296 ч. 2 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта". - Напомним, препараты содержащие психотропные вещества предназначены для офтальмологов:при закапывании он приводит к временному расширению зрачка а также обезболиванию. Однако зависимые лица ими пользуются иначе:его вкалывают внутривенно либо внутримышечно. Сейчас на учёте наркодиспансера по данной категории состоят 164 человек,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.