После торжественной линейки уроков не будет. Занятия начнутся 2 сентября, сообщает informburo.kz

Торжественная линейка в честь Дня знаний во всех школах Казахстана состоится 1 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства образования РК. Несмотря на то что дата выпадает на воскресенье, переносить День знаний не будут.

После линейки уроков у школьников не будет. Занятия начнутся в понедельник, 2 сентября.

Сколько первоклассников сядут за парты в 2019 году, пока неизвестно. В школах продолжается приём документов. Регионы должны представить данные в МОН в концу августа.

В школах ещё продолжается ремонт. Ожидается, что работы завершат через пару недель.

16 августа пройдёт ежегодная августовская педагогическая конференция с участием министра образования Асхата Аймагамбетова, где озвучат информацию о готовности школ к новому учебному году.

