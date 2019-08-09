После торжественной линейки уроков не будет. Занятия начнутся 2 сентября, сообщает informburo.kzИллюстративное фото из архива "МГ"
Торжественная линейка в честь Дня знаний во всех школах Казахстана состоится 1 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства образования РК. Несмотря на то что дата выпадает на воскресенье, переносить День знаний не будут.
После линейки уроков у школьников не будет. Занятия начнутся в понедельник, 2 сентября.
Сколько первоклассников сядут за парты в 2019 году, пока неизвестно. В школах продолжается приём документов. Регионы должны представить данные в МОН в концу августа.
В школах ещё продолжается ремонт. Ожидается, что работы завершат через пару недель.
16 августа пройдёт ежегодная августовская педагогическая конференция с участием министра образования Асхата Аймагамбетова, где озвучат информацию о готовности школ к новому учебному году.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.