Иллюстративное фото из архива "МГ« Видеоролик появился на канале «Бәсе» в Youtube 8 августа, а позже стал распространяться по соцсетям и мессенджерам. На видео снято, как ночью двое мужчин устроили драку во дворе жилого дома, далее один из них справляет нужду. При всем этом слышен мат. После всего этого молодой человек, представившийся жителем Аксая Бурлинского района рассказывает, что все произошедшее снято во дворе дома № 23 в 10 микрорайоне Аксая. — Вчера ночью, с 7 на 8 число, я ехал из Уральска. Проезжая в 10 микрорайоне мимо 23 дома, я увидел двух прокуроров по фамилии Бердигалиев Ерлан и Каирмуханов Кайрат, стояли вместе, Бердигалиев Ерлан справлял свою нужду в общественном месте. Рядом находится садик, школа, там ходят дети. Я взял сотовый телефон и сделал им замечание, на что они не отреагировали и начали выражаться в мою сторону нецензурно. Хочу чтоб приняли меры, — рассказывает молодой человек на видео. Нужно отметить, что видео снято ночью и лиц разглядеть на нем невозможно. На сайте прокуратуры ЗКО Бердигалиев Ерлан и Каирмуханов Кайрат значатся как старшие прокуроры прокуратуры Бурлинского района. В пресс-службе прокуратуры ЗКО пояснили, что 8 августа в 4 часа утра в отделение полиции Бурлинского района от мужчины поступило заявление о принятии мер в отношении сотрудников прокуратуры данного района. Заместитель прокурора ЗКО Александр Цуранков заявил, что по данному факту проводится расследование, по результатам которого будут приняты меры. Между тем, в прокуратуре района сообщили, что видео смонтировано и что человек, сделавший это намеренно, дискредитирует прокуроров. N4daryxUIdg Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.