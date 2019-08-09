Иллюстративное фото с сайта www.rusimperia.info Как стало известно, подозреваемый жил по соседству с одной из девочек в селе Теректинского района. Как пояснил аким сельского округа Теректинского района Максут Мурзакаев, по данному случаю было заведено уголовное дело. - Со слов местного участкового, инцидент произошёл пару дней назад. Молодой парень, житель нашего села подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девочек. Одна из них из этого же села, вторая их родственница приехала погостить из Уральска. Подозреваемый находится в ИВС. Что там произошло на самом деле покажет ряд экспертиз, - заключил Максут Мурзакаев. Нужно отметить, что девочкам 4 и 5 лет. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по заявлению двух жительниц области ОП Теректинского района начато досудебное расследование по ч.4 ст.121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". - Назначены экспертизы. Подозреваемый задержан, - отметили в ведомстве. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что девочки ни в городские, ни в районную больницы не поступали, их родители также не обращались к медикам.