Справка: Рафхат БИСЕНОВ начал трудовую деятельность в 2003 году преподавателем истории в гимназий №51 города Актобе. 2005 году работал в АО «Трансэнерго» в качестве переводчика и преподавателя казахского языка. В 2005 - 2007 годах работал ведущим и главным специалистом в ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Актобе». В 2007-2012 годах работал главным специалистом в ГУ «Аппарат акима города Актобе». В 2012-2014 годах работал главным специалистом, консультант-инспектором в ГУ «Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Актюбинской области». В 2014-2015 годах работал руководителем отдела, руководителем управления в РГУ «Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области». С 18 января по 19 декабря 2016 года занимал должность заместителя руководителя департамента Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан по Актюбинской области. 20 декабря 2016 года был назначен заместителем руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области.
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