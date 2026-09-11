Опасная подработка: МВД Казахстана предупредило молодежь о ловушках с вакансиями курьеров и флористов

За привлекательными объявлениями о легком заработке часто маскируются попытки вовлечь граждан в наркобизнес.

Министерство внутренних дел обратилось к казахстанской молодежи с призывом проявлять бдительность при поиске работы в интернете, сообщает Polisia.kz. За привлекательными объявлениями о легком заработке часто маскируются попытки вовлечь граждан в наркобизнес.

Как пояснили в ведомстве, злоумышленники активно используют привычные и легальные форматы занятости, заманивая соискателей в сети под видом обычных компаний.

- Молодым людям могут предлагать подработку в качестве курьера, сотрудника кинотеатра, флориста и под видом других легальных видов занятости. После отклика соискателю предлагают перейти по ссылке или продолжить общение в личных сообщениях, где уже поступает предложение заниматься так называемыми "доставками" и размещением запрещенных веществ, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В качестве примера в полиции привели недавний случай: девушка откликнулась на вакансию билетного контролера в кинотеатре, но после перехода по ссылке получила предложение заняться нелегальными поручениями. Проявив бдительность, она сразу обратилась в правоохранительные органы, благодаря чему силовики заблокировали опасный канал.

Чтобы усыпить бдительность молодежи, организаторы схем обычно акцентируют внимание на минимальной занятости и быстром обогащении, предлагая сделать всего пару "доставок" в день.

- Полиция предупреждает: предложение спрятать, передать или доставить неизвестный сверток за деньги - это не подработка, а возможная попытка вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Участие в таких действиях может повлечь уголовную ответственность, - подчеркнули в МВД.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют подросткам и студентам избегать сомнительных ссылок и предложений о быстрых курьерских услугах, а родителям - регулярно обсуждать с детьми подобные риски в интернете.