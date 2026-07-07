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Социум

Опасную заброшку во дворе жилых домов снесут в Уральске

Здание признали бесхозным.
Арайлым Усербаева
Опасную заброшку во дворе жилых домов снесут в Уральске
Стопкадр с видео акимата Зачаганска

Многолетний недострой во дворе домов №53 и №57 по улице Жангир хана в поселке Зачаганск официально признан бесхозным. Это решение позволит властям ликвидировать опасный объект. 

Жители близлежащих многоэтажек неоднократно жаловались на заброшенное здание. Территория вокруг недостроя превратилась в стихийную свалку, а сама конструкция представляла серьезную угрозу для местных детей, которые постоянно играли рядом.

Теперь в этом вопросе поставлена точка. Чиновники сделали важный юридический шаг - здание официально перешло в статус бесхозного.

Как стало известно, демонтаж объекта проведут в рамках проекта "Безопасный регион". Опасный долгострой полностью ликвидируют, чтобы обеспечить безопасность жителей и навести порядок во дворе.

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